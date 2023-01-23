Экс-заместитель ярославского губернатора опроверг свое участие в выборах президента

Бывший заместитель губернатора Ярославской области Олег Виноградов не планирует участвовать в президентских выборах от партии «Яблоко». О такой возможности 23 января написал портал «Известия», назвав господина Виноградова в числе трех возможных кандидатов от партии на выборах президента РФ 2024 года. В личной беседе с «Ъ-Ярославль» господин Виноградов опроверг данную информацию и сказал, что «в первый раз слышит об этом».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анна Соловьева, Коммерсантъ Фото: Анна Соловьева, Коммерсантъ

Год назад «Ъ-Ярославль» сообщал, что федеральное бюро «Яблока» исключило из состава партии Олега Виноградова. Как тогда пояснили в пресс-службе партии, поводом для исключения стала фальсификация господином Виноградовым документов первичных организаций отделения и самозванство.

Позже экс-заместитель ярославского губернатора пытался оспорить решение, но, как сегодня уточнили в пресс-службе партии, оно осталось без изменений.

Алла Чижова

Новости всегда под рукой в нашем Telegram-канале