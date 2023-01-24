В Переславле 550 миллионов за рекультивацию полигона оплатили авансом

Подрядчик работ по рекультивации полигона твердых бытовых отходов в районе Красной деревни под Переславлем-Залесским Ярославской области авансом получил 550 млн руб., что составляет 90 процентов стоимости всего контракта. Дополнительное соглашение об этом размещено на портале госзакупок.
Фото: Правительство Ярославской области
Муниципальный контракт на рекультивацию составляет более 612 млн руб. «Ъ-Ярославль» сообщал, что 400 млн руб. на рекультивацию выделено из федерального бюджета по проекту «Чистая страна», остальное – средства областного и городского бюджетов. Подрядной организацией на объекте выступает АО «Группа компаний «ЕКС», заказчиком — МКУ «Многофункциональный центр развития Переславля-Залесского». Контракт на рекультивацию был подписан в начале ноября, подрядчика выбрали как единственного поставщика.
Изначально аванс контрактом не предусматривался, но уже в декабре было заключено дополнительное соглашение, по которому подрядчику решено было выплатить 550 млн руб. Согласно порталу госзакупок, аванс перечислен подрядчику. Основные работы по рекультивации мусорного полигона под Переславлем должны начаться с 28 февраля 2023 года.
Проект рекультивации закрытого в 2017 году полигона площадью более 6 га предполагает создание изолирующего слоя, а также посев газонных трав и зеленых насаждений.