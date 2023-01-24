В Переславле 550 миллионов за рекультивацию полигона оплатили авансом

Подрядчик работ по рекультивации полигона твердых бытовых отходов в районе Красной деревни под Переславлем-Залесским Ярославской области авансом получил 550 млн руб., что составляет 90 процентов стоимости всего контракта. Дополнительное соглашение об этом размещено на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Муниципальный контракт на рекультивацию составляет более 612 млн руб. «Ъ-Ярославль» сообщал, что 400 млн руб. на рекультивацию выделено из федерального бюджета по проекту «Чистая страна», остальное – средства областного и городского бюджетов. Подрядной организацией на объекте выступает АО «Группа компаний «ЕКС», заказчиком — МКУ «Многофункциональный центр развития Переславля-Залесского». Контракт на рекультивацию был подписан в начале ноября, подрядчика выбрали как единственного поставщика.

Изначально аванс контрактом не предусматривался, но уже в декабре было заключено дополнительное соглашение, по которому подрядчику решено было выплатить 550 млн руб. Согласно порталу госзакупок, аванс перечислен подрядчику. Основные работы по рекультивации мусорного полигона под Переславлем должны начаться с 28 февраля 2023 года.

Проект рекультивации закрытого в 2017 году полигона площадью более 6 га предполагает создание изолирующего слоя, а также посев газонных трав и зеленых насаждений.

Андрей Иванов