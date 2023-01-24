Губернатор объяснил аванс на рекультивацию полигона под Переславлем

Аванс в сумме 550 млн руб. подрядчику работ по рекультивации полигона ТКО в Переславле-Залесском вызван необходимостью освоить средства федерального бюджета. Об этом губернатор Михаил Евраев рассказал сегодня на встрече с журналистами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что заказчик работ МКУ «Многофункциональный центр развития Переславля-Залесского» в декабре 2022 года заключил с подрядчиком АО «Группа компаний «ЕКС» дополнительное соглашение на выплату аванса в размере 90% от суммы контракта.

«Что касается аванса, очень просто объясняется. Дело сейчас в том, что первого января у нас заканчивается бюджетный год. И если мы не дали бы аванс, то у нас бы эти деньги просто бы списали, которые мы получили во второй половине года»,— сказал Михаил Евраев.

Осваивать деньги быстро пришлось из-за того, что первоначально они предназначались другому региону.

«Это деньги, которые пришли к нам, потому что один из регионов не справился с работой в этом направлении. И два варианта — в федеральный бюджет вернуть, либо деньги просили мы. Единственный регион, который получил деньги, это Ярославская область»,— уточнил господин Евраев.

По словам губернатора, выплаченный аванс находится на счету подрядчика в казначействе. Казначейское сопровождение означает, что средства могут быть использованы только на работы, обозначенные в проектно-сметной документации.

Антон Голицын