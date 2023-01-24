Губернатор обещал Переславлю три новые котельные за 1,5 млрд рублей

В Переславле-Залесском планируется построить три новые котельные общей стоимостью 1,5 млрд руб. Об этом сообщил глава региона Михаил Евраев на встрече с журналистами. 1 млрд руб. уже выделен на реконструкцию сетей в Переславле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Иванов Фото: Андрей Иванов

«Сейчас мы проговорили получение еще 1,5 млрд руб. на строительство трех котельных в Переславле. Мы построим там котельные, поставим счетчики, заменим сети и будет самая понятная ситуация в Переславле. И весь этот бардак, который там есть в сфере ЖКХ, мы будем завершать. Задача сделать так, чтобы в 2024 году в Переславле получить качественную ситуацию. Но такой тяжелой ситуации, как в Рыбинске и Переславле, у нас нет нигде, это самые тяжелые точки»,— сказал господин Евраев.

«Ъ-Ярославль» регулярно сообщает об авариях на теплосетях в Переславле и Рыбинске. Как рассказал Михаил Евраев, на ремонт сетей Рыбинска планируется получить 800 млн руб. – 400 млн в 2023 году и столько же в 2024-м.

Алла Чижова