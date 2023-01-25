Капитальный ремонт Волжского моста в Рыбинске начнут в марте

Подрядная организация АО «ГК «ЕКС» в марте планирует приступить к ремонту Волжского моста в Рыбинске. Работы начнутся со снятия асфальта. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщил пресс-секретарь главы Рыбинска Дмитрия Рудакова. В администрации города рассказали, что с 1 марта на мосту вводится реверсивное движение, будет перекрыта правая полоса, в сторону Заволжья. С 5 марта возможно введение полного ограничения движения в ночные часы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «ВКонтакте» Дмитрий Рудаков Фото: «ВКонтакте» Дмитрий Рудаков

Как пояснил пресс-секретарь главы, ввод реверсивного движения с 1 марта не означает, что в этот день начнут разбирать перекрытия. Работы планируется вести с учетом погодных условий.

Подготовка к ремонту длится с начала зимы. До 10 февраля субподрядчик «Спецдорпроект» планирует закончить настройку светофоров, которые будут учитывать пешеходный и транспортный потоки на 26 перекрестках. Стоимость этих работ составила 95 млн руб.

Схема движения на период частичного перекрытия моста разработана. После окончательного утверждения схема будет опубликована.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что «ЕКС» отремонтирует мост за 2,8 млрд руб. Работы по ремонту моста должны быть выполнены до 31 июля 2024 года. Как пояснил сегодня «Ъ-Ярославль» пресс-секретарь господина Рудакова, проблем с поставкой материалов не будет, поскольку основные материалы были заказаны еще в 2022 году, часть из них уже подвезена. Кроме того, при ремонте используются в основном российские материалы.

Контракт предполагает разборку существующего пролетного строения, ремонт пролетных строений моста, ремонт опор, укрепление дна русла каменной наброской, устройство нового дорожного полотна, ремонт существующих арок и ряд других сопутствующих работ.