В Ярославле возбудили уголовные дела из-за мошенничества с муниципальной землей

В Ярославле возбуждено два уголовных дела из-за мошенничества с земельными участками. Об этом рассказали в прокуратуре Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Нарушения земельного законодательства выявила проверка прокуратуры. По мнению ведомства, ООО «Стройгарант» незаконно получило в свою собственность земельные участки на улицах Курчатова и Калинина. По данным единого государственного реестра юридических лиц ФНС России, директором и единственным учредителем ООО «Стройгарант» является глава региональной федерации бокса Дмитрий Шлапак.

Еще в 2011 году региональный департамент имущественных и земельных отношений передал ООО «Стройгарант» в аренду участок площадью около двух тысяч квадратных метров на улице Курчатова для строительства спортклуба с коммуникациями. На данной земле появилось сооружение площадью в 50 квадратных метров. А в 2015 году арендатор воспользовался правом льготного выкупа земли под строениями и заплатил мэрии 160 тыс руб. за право собственности на весь участок кадастровой стоимостью более 1 млн руб.

«Согласно положениям законодательства при передаче земельных участков в собственность для эксплуатации зданий учитывается соразмерность площадей объектов недвижимости и земельного участка. Вместе с тем площадь возведенного ООО «Стройгарант» объекта была в 37 раз меньше площади земельного участка»,— отметили в прокуратуре.

Аналогичным образом ООО «Стройгарант» приобрело в собственность землю на улице Калинина в Ярославле. Результаты проверки прокуратура направила в следственные органы. В итоге возбуждены уголовные дела, а в арбитражный суд поданы иски о возврате земли в муниципальную собственность.

Андрей Иванов