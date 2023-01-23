В областной думе станет больше одномандатников от Ярославля и Рыбинска

В новом созыве Ярославской областной думы по одномандатным округам от областного центра будет избираться 15 депутатов, а не 11, как в текущем созыве. В Рыбинске планируется сделать пять одномандатных округов вместо четырех. Новую схему округов определила избирательная комиссия Ярославской области, сообщает официальный сайт облизбиркома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Ярославской областной Думы Фото: Пресс-служба Ярославской областной Думы

«Ъ-Ярославль» сообщал, что областная дума сократила число депутатов с 50 до 46-ти, а также увеличила число депутатов, избираемых по одномандатным округам (партийные списки, наоборот, сократились с 25 до 12). Это потребовало изменения схемы одномандатных округов.

В сельских территориях число одномандатных округов вырастет с 10 до 14. Таким образом два крупных города региона получат большее по сравнению с текущим положением гарантированное представительство в Ярославской областной думе. Как распределятся между городом и селом оставшиеся 12 партийных мандатов, будет ясно только по результатам голосования. Очередные выборы состоятся осенью 2023 года.

Андрей Иванов