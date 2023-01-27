Ярославский дельфинарий хочет взыскать 20 млн рублей с Московского зоопарка за погибшего моржа

Ярославский дельфинарий «Dolphin Planet» планирует в суде взыскать деньги за моржа, который был продан в Московский зоопарк и погиб там, сообщил «Ъ-Ярославль» генеральный директор дельфинария Андрей Торбин. Дельфинарий не получил 20 млн руб. по контракту за проданное животное и потерял 1 млн руб. своих средств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Скриншот из видео Андрея Торбина Фото: Скриншот из видео Андрея Торбина

Господин Торбин рассказал, что ярославский дельфинарий в связи со сменой концепции решил в 2022 году продать моржа Московскому зоопарку, договорившись о стоимости животного в 20 млн руб. Цена моржа была столь высока, поскольку животное «было очень интеллектуальным и на него было интересно смотреть».

Московский зоопарк выставил закупку моржа на электронный аукцион в октябре 2022 года. Единственным участником закупки стало учрежденное господином Торбиным ООО «Интерсоюз». Согласно условиям контракта, поставщик внес обеспечение в 1 млн руб. Контракт предусматривал, что зоопарк в течение десяти дней производит «приемку» полученного товара, и только после этого стороны подписывают акт приемки-передачи. Морж был поставлен в зоопарк в декабре 2022 года, но спустя неделю погиб. По мнению Андрея Торбина, это случилось из-за неправильных условий содержания.

«У меня были жесткие требования к тому, что в течение месяца рядом со зверем должен был быть мой тренер, чтобы передать зверя другому человеку, и чтобы животное себя спокойно чувствовало. Они не давали тренеру там быть, только на несколько часов и выпроваживали. Они не давали смотреть видеозаписи из вольера, чтобы наблюдать за животным, его самочувствием и повадками. Зоопарк нас сразу отодвинул от всей этой истории. Вода в бассейне для животного была вместо соленой пресной. Пресная — это рассадник микробов. Не соблюли полностью карантинные условия, подсадили к нему рядом льва морского, потом пришел маленький моржонок с кишечными расстройствами. По кормлению тоже были нарушения. Мы дали рацион, морж очень любит у нас мидии, курицу, креветки. А они сразу перевели его на рыбу»,— поделился своим мнением владелец дельфинария.

После гибели моржа Московский зоопарк прислал письмо о расторжении договора. Информация об этом также размещена на портале госзакупок. По словам владельца дельфинария, зоопарк сейчас требует штрафные санкции. Ярославский дельфинарий собирает документы для подачи иска в суд, надеясь взыскать 20 млн руб. за самого моржа, 1 млн руб. обеспечения, а также моральный ущерб.

«Мы потеряли животное, не получили денег ни копейки с аукциона и свои деньги потеряли»,— объяснил свои планы Андрей Торбин.

«Ъ-Ярославль» обратился за комментарием в Московский зоопарк. На момент публикации материала ответ не поступил.

Алла Чижова

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