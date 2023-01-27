Прокуратура потребовала расторгнуть договор продажи бани в Ярославле

Прокуратура Ярославской области в интересах города Ярославля потребовала вернуть проданное в 2019 году здание бани № 2 с земельным участком на улице Большой Октябрьской. Иск об этом направлен в Арбитражный суд Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Ярославля Фото: мэрия Ярославля

Договор купли-продажи был заключен 27 марта 2019 года между МУП «Волна» (принадлежит мэрии Ярославля) и индивидуальным предпринимателем из Подмосковья Озеровой Анастасией Геннадьевной. 19 октября 2021 года баня и земля под ней были переданы покупательницей в виде безвозмездного вклада в имущество зарегистрированного в Москве ООО «Специализированный застройщик "А1"», директором которого является госпожа Озерова.

Продажу бани и планы построить на этом месте жилье неоднократно критиковал депутат муниципалитета Ярославля Анатолий Каширин. В 2021 году МУП «Волна» обратилось в арбитражный суд с требованием не изменять назначение бани в течение пяти лет, что было предусмотрено договором. Этот иск поддержала и прокуратура, однако суд первой инстанции отказал в удовлетворении. Решение обжаловано, апелляционная жалоба пока не рассмотрена.

Новый виток противостояния начался уже в 2023 году. Теперь в суд обратилась прокуратура области. Она требует расторгнуть договор купли-продажи между МУП «Волна» и ИП А.Г. Озеровой, признать недействительным соглашение о безвозмездном вкладе в имущество ООО «Специализированный застройщик "А1"», вернуть покупательнице 120 млн руб. В рамках обеспечительных мер прокуратура потребовала запретить совершение сделок с имуществом до рассмотрения иска по существу. Суд своим определением от 25 января 2023 года это ходатайство удовлетворил.

На момент продажи бани №2 МУП «Волна» возглавлял депутат муниципалитета Ярославля Евгений Мясников. В 2022 году он был арестован по подозрению в получении взяток за продажу другого имущества «Волны». Сейчас дело Мясникова передано в суд.

Антон Голицын