В Ярославле к уборке города предлагают привлечь осужденных

В Ярославле к уборке города могут привлечь осужденных. Об этом сообщает официальный сайт УФСИН России по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Ярославля Фото: мэрия Ярославля

Использование осужденных обсуждают ФКУ ИК-8 и МБУ «Горзеленхозстрой», которое занимается уборкой улиц Ярославля. Встреча руководителей учреждений прошла «в формате круглого стола».

«По итогам встречи достигнуты соглашения о сотрудничестве в области пошива рабочей одежды для организации, а также предоставление услуги по уборке дорожно-уличной сети Заволжского района г. Ярославля. Благодаря заключенному контракту в учреждении будут созданы новые рабочие места»,— говорится в сообщении УФСИН России по Ярославской области.

Как сообщил «Ъ-Ярославль» источник в мэрии, в УФСИН «поторопились» объявлять о начале сотрудничества. Документ о привлечении к уборке города осужденных еще не подписан. Более того, для начала работы нужно выполнить конкретные условия.

Работать могут только те осужденные, которым суд за хорошее поведение заменил лишение свободы принудительными работами. Такие лица переводятся из колонии в обособленное помещение и живут там, работая на предприятиях города за заработную плату. Такого помещения в ИК-8 сейчас нет, учреждение просит мэрию найти его или принять участие в строительстве. В помещении должны быть столовая, душевая, прачечная. Городские власти пока думают над предложением ИК-8.

Ранее мэр Ярославля Артем Молчанов заявлял, что городу не хватает рабочих для уборки улиц. К этой работе предлагалось привлечь студентов.

Антон Голицын