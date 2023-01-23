В Ярославле прокуратура запретила ремонт кровли дома с депутатской клиникой

В Ярославле прокуратура Кировского района внесла представление о невозможности проведения реконструкции кровли дома на улице Победы, 15. Об этом говорится в ответе прокуратуры жителям дома (имеется в распоряжении «Ъ-Ярославль»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Реконструкция крыши дома в Ярославле

Фото: Андрей Иванов Реконструкция крыши дома в Ярославле

Фото: Андрей Иванов

Работы запрещены «до проведения комплексного обследования многоквартирного дома». Часть жителей дома выступает против реконструкции (фактически возведения дополнительного этажа), которую пытается провести ТСН «Константа» и управляющая организация дома – ООО «Современные медицинские технологии», которую возглавляет депутат Ярославской областной думы Юрий Филимендиков. В доме на Победы, 15 расположена частная клиника «Константа», которой также руководит депутат.

Как показала проверка прокуратуры и инспекции стройнадзора, работы на Победы, 15 начались до получения разрешения на реконструкцию и при их проведении «затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности». Из-за разобранной крыши в доме начались проблемы. Их выявила выездная проверка прокуратуры.

«Выявлено наличие следов протечек с кровли в местах общего пользования на лестничной клетке последнего этажа, имеются многочисленные следы протечек на потолке и стенах квартир, на крыше МКД системы теплоснабжения находятся в состоянии ненадлежащей изоляции», - говорится в ответе прокуратуры, направленном жителям дома.

Прокуратура установила признаки самовольного переустройства. В доме демонтирована старая лестница для спуска в подвал.

«Входная группа в подвал жилого дома с дворовой территории также изменена, проведены подготовительные работы с целью газоснабжения, на общедомовом земельном участке установлена газовая труба», - указано в документе.

Прокуратура намерена проверить и результаты общего собрания жильцов, на котором принималось решение о реконструкции кровли. В полицию направлены протоколы «для проведения проверочных мероприятий на предмет законности проведения 22.10.2020 внеочередного общего собрания собственников». Проверка касается достоверности подписей жителей.

Андрей Иванов