Центр Ярославля хотят сделать пешеходным на деньги «Газпрома»

В центре Ярославля хотят сделать пешеходный квартал. Об этом на встрече с главными редакторами ярославских СМИ заявил губернатор Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Иванов Фото: Андрей Иванов

Глава области назвал появление пешеходного квартала «ключевой задачей, которая перед нами стоит». Планируется сделать пешеходными улицы Нахимсона, Андропова и Депутатская. В целом для автотранспорта будут закрыты от 4 до 6 улиц в центре Ярославля.

«Мы ищем источники финансирования. Хотим обратиться к нашим коллегам из «Газпрома», чтобы они поучаствовали. Вы знаете, когда было тысячелетие Ярославля, благодаря им сделана Набережная. И мы хоти с ними продолжения»,— рассказал ярославский губернатор.

По словам господина Евраева, встреча в «Газпроме» должна пройти в следующий понедельник 30 января. Если поддержку у «Газпрома» получить не удастся, то власти «рассчитывают на собственные силы» при реализации проекта пешеходного квартала.

Андрей Иванов

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