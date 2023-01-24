В Ярославле возбудили дело из-за реконструкции крыши депутатской клиники

В Ярославле возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) в связи с попыткой реконструкции крыши в жилом доме на ул. Победы, 15, сообщили в региональной прокуратуре. В доме расположена частная клиника «Константа», которой руководит депутат областной думы Юрий Филимендиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Иванов Фото: Андрей Иванов

«Ъ-Ярославль» сообщал, что прокуратура проводила проверку по жалобам жильцов, утверждавших, что в доме незаконно надстраивают пятый этаж под видом капитального ремонта. Внимание на ситуацию обратил и новый прокурор области Александр Лоренц.

«Установлено, что управление домом осуществляет ТСН «Константа», управляющей организацией которого является ООО «Современные медицинские технологии». В августе 2022 года ТСН «Константа» приняло решение о начале работ по реконструкции крыши, в связи с чем она была демонтирована. При этом разрешение на проведение работ выдано Департаментом строительства Ярославской области лишь в декабре 2022 года»,— сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Проверка с привлечением специалистов госстройнадзора и департамента государственного жилищного надзора показала, что работы относятся к реконструкции объектов капитального строительства. Начатая реконструкция затрагивает конструктивные характеристики надежности и безопасности дома. Как считают в прокуратуре, проведение таких работ без разрешения поставило под угрозу жизнь и здоровье жильцов и причинило вред их имуществу. Итогом проверки прокуратуры стало возбуждение уголовного дела.

«Кроме того, прокуратурой области будет дана оценка законности действий должностных лиц регионального Департамента строительства при выдаче разрешения на реконструкцию крыши», - добавили в региональной прокуратуре.

Прокурор Ярославской области Александр Лоренц поставил ситуацию на контроль.

Антон Голицын