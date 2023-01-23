В Ярославле возбудили дело о коммерческом подкупе при строительстве волейбольного центра

В Ярославле Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 8 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп в особо крупном размере) в связи со строительством спортивного объекта. Об этом сообщает следственное управление СК по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Как сообщил источник «Ъ-Ярославль» в правоохранительных органах, речь идет о строительстве волейбольного центра на проспекте Фрунзе. Подозреваемым по делу проходит 59-летний сотрудник акционерного общества, выполняющего управленческие функции и ответственный за строительство объекта. Он «предложил директору одной из коммерческих организаций передать ему денежные средства в размере 1% от суммы заключенных договоров подряда за совершение входящих в служебные полномочия подозреваемого действий по своевременной и беспрепятственной приемке выполненных земляных работ по заключенным между организациями договорам на объекте строительства», — сообщили в следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области.

По данным следствия, с апреля 2021 года по июль 2022 года подозреваемый получил более 1 млн 150 тыс руб. за совершение входящих в его служебные полномочия действий. При очередной передаче денег (200 тыс руб.) сотрудник АО был задержан. Как следует из опубликованного видео, операция прошла на улице Первомайской в Ярославле, недалеко от памятника Николаю Некрасову. Преступление было выявлено сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Ярославской области.

Как сообщал «Ъ-Ярославль», строительство волейбольного центра ведется на средства инвестора, а также областного и федерального бюджетов. Стоимость работ составляет около 5 млрд руб.

Антон Голицын