На должность ярославского омбудсмена вновь выдвинут Сергей Бабуркин

Сегодня Сергей Бабуркин подал пакет документов для участия в выборах уполномоченного по правам человека в Ярославской области, сообщил «Ъ-Ярославль» сам господин Бабуркин. Он отметил, что ему известно и о других желающих принять участие в выборах.

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Полномочия Сергея Бабуркина как уполномоченного завершаются в апреле 2023 года. Предложения о кандидатурах для назначения на должность уполномоченного могли быть представлены губернатором, депутатами облдумы, некоммерческими организациями. По словам господина Бабуркина, его выдвинули депутаты ярославской облдумы.

Документы на участие будут приниматься до 28 января 12:00. После проверки документов список кандидатур направят федеральному уполномоченному по правам человека. По результатам согласования и с учетом мнения некоммерческих организаций депутаты выберут регионального уполномоченного.

Алла Чижова