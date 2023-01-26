Экс-депутат Ярославской облдумы Фомичев вновь попросил о смягчении наказания

Бывший депутат Ярославской областной думы Роман Фомичев, осужденный за взяточничество в особо крупном размере, подал ходатайство в Рыбинский городской суд о замене неотбытой части наказания принудительными работами. Рассмотрение в суде состоится 13 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе областного суда.

В ноябре 2022 года «Ъ-Ярославль» сообщал, что адвокат Романа Фомичева подал ходатайство на приговор бывшему депутату, в котором попросил заменить срок (2 года лишения свободы — прим. «Ъ-Ярославль») принудительными работами. Однако спустя месяц ходатайство было отозвано «по личному желанию» Фомичева.

В мае 2022 года Кировский районный суд Ярославля лишил свободы Романа Фомичева на два года и назначил штраф в размере 2,9 млн руб. Он был осужден по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере).

Алла Чижова