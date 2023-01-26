Питание в детских садах Ярославля обеспечит поставщик из Владимира

Поставщиком детского питания в 13 детских садах Ярославля будет ООО «ВладимирЭкоПит», следует из итогов открытых конкурсов, размещенных на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии города Ярославля Фото: пресс-служба мэрии города Ярославля

Фирма с регистрацией во Владимире признана победителем открытых конкурсов и находится на стадии заключения муниципальных контрактов с детскими садами №2,6,18, 25, 35,69,78,99, 101,112, 114, 151 и 176. Питанием данных учреждений ООО «ВладимирЭкоПит» (ВЭП) будет заниматься до конца 2023 года. Общая сумма муниципальных контрактов по 13 дошкольным учреждениям составила 92,5 млн руб.

Связи с Ярославлем у нового поставщика имеются. Согласно сведениям ЕГРЮЛ, учредитель ООО «ВЭП» Анжелика Спокойнова находится в этом же статусе и у ООО «Комбинат социального питания», который раньше был поставщиком питания в детских садах Ярославля. Второй учредитель ООО «Комбинат социального питания» — депутат Ярославской областной думы Максим Вахруков.

Остальные конкурсы по детскому питанию в Ярославле пока не завершены. Согласно данным государственной информационной системы «Государственные закупки Ярославской области», в начале февраля должны определиться поставщики еще 39 дошкольных учреждений. Сумма контрактов по ним составит 476 млн руб.

Андрей Иванов