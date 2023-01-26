Завод электробусов не будут строить в Рыбинске

АО «Транс-Альфа», которое планировало построить завод по производству электробусов в Рыбинске, сейчас рассматривает для строительства площадку в Ярославле, в индустриальном парке «Новоселки». Об этом «Ъ-Ярославль» сообщил источник. В администрации города пояснили, что инвестор пока не рассматривает строительство завода в Рыбинске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мастер-план индустриального парка "Новоселки"

Мастер-план индустриального парка "Новоселки"



Как пояснил источник, «Новоселки» — наиболее перспективный промышленный узел Ярославской области с точки зрения темпов и потенциала развития.

В декабре 2021 года бывший глава Рыбинска Денис Добряков сообщал, что АО «Транс-Альфа» планировало построить в Рыбинске завод по производству электробусов за 3 года и 6 млрд руб.

Алла Чижова