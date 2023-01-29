Захарова высмеяла предположение о причастности России к акциям с сожжением Корана

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала предположение главы МИД Финляндии Пекки Хаависто о связи устроившего сожжение Корана датско-шведского политика Расмуса Палудана с Москвой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мария Захарова

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Мария Захарова

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Чтобы показать абсурдность этого предположения, госпожа Захарова опубликовала фото с рукопожатием глав МИД РФ и Финляндии. Представитель МИДа пошутила, что это могло быть не просто рукопожатие, а ритуальное действие, цель которого предстоит выяснить финским спецслужбам в ходе «расследования».

В этом году господин Палудан два раза устраивал акции со сжиганием Корана: один раз — 21 января перед посольством Турции в Стокгольме, другой — 27 января перед диппредставительством Турции в Копенгагене.

СМИ сообщали, что подачу заявления на акцию в Стокгольме оплатил журналист, владелец новостного сайта Nyheter Idag и ведущий канала SD Riks Чанг Фрик. Позже он подтвердил SVT, что заплатил 320 крон. Интерес СМИ вызвало то, что господин Фрик до 2014 года работал с Russia Today.

Господин Хаависто после этого заявил, не приводя подробностей, что в ходе расследования удалось найти «определенные связи» с Россией в окружении лидера датской ультраправой партии «Жесткий курс».

На фоне этих акций был приостановлен процесс принятия Швеции, которой требуется получить согласие Турции, в НАТО. Заявку на вступление в альянс Швеция подала одновременно с Финляндией после начала военной операции.

В конце 2022 года премьер-министр Финляндии Санна Марин обещала, что две страны вступят в НАТО «рука об руку».

О последствиях акций читайте в публикации «Ъ» «Султан грозить уж будет шведам».

Мария Федотова