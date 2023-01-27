Посол Дании в Турции вызван в МИД из-за одобрения акции с сожжением Корана в Копенгагене

Посла Дании в Анкаре Данни Аннана вызвали в МИД Турции из-за согласованной датскими властями акции с Кораном перед турецким посольством в Копенгагене. Акцию провел Расмус Палудан, который ранее сжег Коран у посольства Турции в Стокгольме. В интервью Aftonbladet он пообещал сжигать Коран перед посольством Турции в Копенгагене каждую пятницу, пока Швецию не возьмут в НАТО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Расмус Палудан

Фото: Reuters Расмус Палудан

Фото: Reuters

Датский ультраправый политик Расмус Палудан, сегодня, 27 января, снова сжег Коран — теперь в Копенгагене перед мечетью. По данным датского издания Berlingske, он сжигал Коран в защитной каске и под охраной полиции. Акцию согласовали датские власти.

«Посол Дании в Анкаре только что был вызван в наше министерство, когда мы узнали, что сегодня в Дании была разрешена акция возле турецкого посольства в Копенгагене, предусматривающая нападки на нашу священную книгу, Коран»,— сообщил источник агентства. Турция сочла акцию преступлением на почве ненависти.

21 января представитель датской ультраправой партии Hard Line Расмус Палудан сжег Коран перед турецким посольством в Стокгольме. Анкара осуждает власти Швеции за то, что они не препятствовали этому, тогда как власти Швеции настаивают, что в их стране действует свобода слова. После этого Турция отменила встречу с представителем Швеции для обсуждения вопроса о вступлении страны в НАТО. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отказался поддержать заявку Швеции на вступление в альянс.

Подробнее — в материале «Ъ» «Султан грозить уж будет шведам».

Анастасия Ларина