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Коммерсантъ FM
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Процесс вступления Швеции в НАТО приостановлен из-за несогласия Турции после акций с Кораном

Глава шведского МИДа Тобиас Билльстрём сообщил, что на фоне акций с сожжением Корана процесс вступления в НАТО приостановлен. Он выразил надежду, что договориться с Турцией о вступлении в альянс удастся на саммите МИД стран НАТО в Вильнюсе в июле.

Тобиас Билльстрём

Тобиас Билльстрём

Фото: Ints Kalnins, Reuters

Тобиас Билльстрём

Фото: Ints Kalnins, Reuters

«События последних нескольких недель временно приостановили процесс вступления в НАТО... Само собой, мы рассчитываем на саммит в Вильнюсе»,— заявил Тобиас Билльстрём газете Expressen. Очередной саммит НАТО пройдет в Вильнюсе 11–12 июля 2023 года.

21 января представитель датской ультраправой партии Hard Line Расмус Палудан (он также имеет шведское гражданство) сжег Коран перед посольством Турции в Стокгольме. Через неделю он сжег Коран перед турецким посольством в Копенгагене. В интервью Aftonbladet активист пообещал сжигать Коран перед посольством Турции каждую пятницу, пока Швецию не возьмут в НАТО.

Власти Турции считают сожжение Корана преступлением на почве ненависти. Из-за того, что шведские власти не мешают таким акциям, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отказался поддержать заявку Швеции на вступление в НАТО.

Подробнее — в материале «Ъ» «Султан грозить уж будет шведам».

Анастасия Ларина

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