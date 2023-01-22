Султан грозить уж будет шведам

Власти Турции отменили намеченный на 27 января визит в Анкару главы Минобороны Швеции в связи с антитурецкими акциями в Стокгольме, взвинтив ставки в вопросе принятия Швеции и Финляндии в НАТО. В ходе намеченного на понедельник заседания турецкого правительства будут приняты новые меры против Стокгольма. На этом фоне инициатива в Швеции перешла к радикальным силам, провоцирующим турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана на дальнейшую эскалацию. После акции с сожжением Корана в Стокгольме МИД Турции обвинил Швецию в нарушении своих обязательств для вступления в НАТО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Aditya Pradana Putra / G20 Media Center / Handout / Reuters Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Aditya Pradana Putra / G20 Media Center / Handout / Reuters

Отношения Турции и Швеции, резко обострившиеся после состоявшейся 11 января в центре Стокгольма акции активистов запрещенной Анкарой Рабочей партии Курдистана, продолжают разрушаться, переживая один удар за другим.

В ходе состоявшейся на совещании контактной группы по вопросам обороны Украины в Рамштайне встречи министра обороны Турции Хулуси Акара и его шведского коллеги Пола Йонсона главы оборонных ведомств двух стран отказались от переговоров в Анкаре, которые они запланировали на 27 января.

Комментируя устроенную курдскими активистами у городской ратуши в Стокгольме акцию с повешением чучела президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана (см. “Ъ” от 17 января), министр обороны Турции выразил неудовлетворение отсутствием конкретных шагов шведских властей по пресечению антитурецких выступлений. В ответ Анкара приняла решение встречу министров обороны двух стран не проводить. «Мы с сожалением наблюдаем, что после отвратительных действий против нашего президента не было принято никаких мер, поэтому на данный момент визит министра обороны Швеции Йонсона в Турцию 27 января утратил свою важность и не имеет никакого значения»,— сообщил в минувшую субботу Хулуси Акар.

В свою очередь, так и не доехавший до Анкары Пол Йонсон, описывая общение с турецким коллегой в Рамштайне, сообщил, что решение перенести встречу в Анкаре было обоюдным.

«Отношения с Турцией очень важны для Швеции, и мы ожидаем продолжения диалога по вопросам безопасности и обороны в более позднее время»,— написал Пол Йонсон в Twitter, выразив мнение, что все еще можно исправить.

Однако дальнейшее развитие событий показало, что будущее диалога Анкары и Стокгольма по вопросам безопасности становится все более неопределенным, в то время как спираль эскалации раскручивается стремительно. Через считаные часы после того, как в минувшую субботу стало известно об отмене переговоров оборонных ведомств двух стран, в Стокгольме произошло событие, которое взорвало информационное пространство и вызвало бурю возмущения не только в Турции, но и во многих странах мусульманского мира.

Получивший скандальную известность антиисламскими политическими перформансами лидер правоэкстремистской партии «Жесткий курс» Расмус Палудан снова напомнил о себе, проведя в субботу у здания посольства Турции в дипломатическом районе шведской столицы митинг своих сторонников, сопровождавшийся публичным сожжением Корана. Принеся на митинг карикатуру на пророка Мухаммеда, датско-шведский политик и общественный деятель не стал ограничиваться борьбой за свободу слова, как он ее понимает, и произнес речь с обличением НАТО, Турции и президента Эрдогана.

Примечательно, что акция Расмуса Палудана не была незаконной. Перед тем как публично сжечь Коран, господин Палудан получил официальное разрешение на проведение мероприятия

Власти не нашли способа предотвратить перформанс даже несмотря на то, что к этому моменту после повешения курдскими активистами чучела Эрдогана отношения Анкары и Стокгольма уже были накалены. Турецкая сторона требовала решительных действий, давая понять, что только так можно сдвинуть с мертвой точки решение вопроса об одобрении приема Швеции и Финляндии в НАТО.

Однако, несмотря на гарантированный новый скандал с непредсказуемыми последствиями, шведское руководство смогло лишь осудить акцию, но не запретить ее. «Исламофобские провокации ужасны. Швеция имеет широкую свободу выражения мнений, но это не означает, что правительство Швеции или я поддерживаем высказанные мнения»,— написал в Twitter глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём. Он дал понять, что шведское законодательство не позволяет блокировать такие мероприятия.

Для турецкой стороны такая позиция оказалась категорически неприемлемой.

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын в своем комментарии сделал упор на то, что шведские власти разрешили акцию Расмуса Палудана, несмотря на «все наши предостережения».

Господин Калын назвал это «подстрекательством к преступлениям на почве ненависти и негативному отношению к мусульманам».

Главную вину за случившееся возложил на официальный Стокгольм и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. «Это низкая и подлая антиисламская акция. Проявление ненависти, ксенофобии и расизма не имеет ничего общего со свободой слова. Надеюсь, власти Швеции примут необходимые меры. В противном случае акция вызовет крайне негативную реакцию во всем мире»,— предупредил глава МИД Турции.

Подтверждением этих слов стали прозвучавшие в субботу жесткие заявления мусульман России, Саудовской Аравии, Бахрейна, ОАЭ, Кувейта, Иордании, Ирака и других исламских государств, осудивших сожжение Корана в Стокгольме.

А в Турции в воскресенье прошла общенациональная акция в защиту священного для мусульман Писания, в ходе которой прихожане всех 90 тыс. мечетей читали суры из Корана.

Между тем в Стокгольме сразу после публичного сожжения Корана на улицы вышли курдские активисты. Менее двух недель назад курды устроили демонстративную казнь президента Эрдогана, подвесив за ноги чучело турецкого лидера в костюме с иголочки, белых перчатках и с мертвенно-желтым лицом.

А на этот раз они провели еще один разрешенный властями марш протеста против президента Эрдогана и вступления Швеции в НАТО, который проходил на центральной площади Норра-Банторгет. Организатором стал продолжающий легально действовать в Швеции Курдский демократический общественный центр. Участники марша несли плакаты «Никаких солдат и оружия для вооруженных сил НАТО» и демонстративно топтали баннер с портретом президента Эрдогана.

В связи с этим в ходе намеченного на понедельник заседания турецкого правительства, как ожидается, будут рассмотрены и приняты новые меры против Стокгольма.

Еще один вопрос, вынесенный на рассмотрение турецкого кабинета,— итоги состоявшегося на прошлой неделе визита в Вашингтон главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, который обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном вопросы сотрудничества двух стран в области обороны и безопасности, в том числе болезненную для Анкары проблему продажи ей истребителей F-16.

Учитывая, что сделку по F-16, на которую предварительно дал добро Белый дом, еще предстоит согласовать в Конгрессе США, где у нее есть влиятельные противники, окончательное решение вопроса о продаже Турции американских истребителей в числе прочих факторов будет зависеть от продвижения забуксовавшего процесса членства Швеции и Финляндии в НАТО.

Учитывая это, Вашингтон сохраняет рычаги давления на Анкару и будет добиваться ее согласия на прием в альянс двух скандинавских стран, несмотря на объявленный против них поход «турецкого султана».

Сергей Строкань