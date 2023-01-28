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Коммерсантъ FM
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Глава МИД Финляндии допустил связь с Россией акций по сожжению Корана

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что Россия могла быть причастна к акции со сжиганием Корана, которую устроил основатель и лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан. По словам министра, в ходе расследования удалось найти «определенные связи» с Россией в окружении датского политика. О каких связях речь, не уточняется.

Пекка Хаависто

Пекка Хаависто

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Пекка Хаависто

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Господин Хаависто пояснил, что был поднят вопрос, не пытается ли кто-то организовать эти акции, чтобы помешать вступлению Швеции в НАТО. «Возникает вопрос, не пытается ли какая-то третья сторона разжечь огонь — например, Россия, или другая сторона, выступающая против членства (Швеции.— "Ъ") в НАТО и пытающаяся помешать этому. Это непростительно»,— сказал глава финского МИДа (цитата по Bloomberg).

21 января господин Палудан сжег Коран у турецкого посольства в Стокгольме. После этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что властям Швеции больше не стоит ждать одобрения заявки на вступление в НАТО со стороны Анкары. Вчера, 27 января, датский политик снова сжег Коран, его вторая акция прошла в Копенгагене перед мечетью. После этого посол Дании в Турции был вызван в МИД.

О вступлении Швеции и Финляндии в НАТО — в материале «Ъ» «Мезальянс для двоих».

Лаура Кеффер

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