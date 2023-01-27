Украине пообещали 321 тяжелый танк

Страны Запада официально объявили о планах передать Киеву 321 тяжелый танк, сообщил посол Украины во Франции Вадим Омельченко. Сроки поставок разнятся в зависимости от типов танков и стран-производителей. Главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный в середине декабря говорил, что Киеву нужно 300 танков, 700 боевых машин пехоты и 500 гаубиц, чтобы «выйти на рубежи 23 февраля».

«Нам необходима эта помощь как можно скорее»,— сказал господин Омельченко BFMTV. Он напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский настаивает на том, чтобы танки поставлялись как можно быстрее. «Если они прибудут в августе или сентябре — будет слишком поздно»,— добавил посол.

Союзники Украины впервые анонсировали поставки танков западного производства в течение января. Первой о планах — в середине января — объявил Лондон, пообещав Киеву 14 Challenger 2. В течение этой недели поставки своих танков одобрили США (Abrams) и Германия (Leopard 2). Танки немецкого производства планируют передать Украине и другие страны, у которых они находятся на вооружении, в том числе Польша. Президент Франции Эмманюэль Макрон не исключал, что Париж передаст Киеву свои тяжелые танки Leclerc.

О поставках — в материале «Ъ» «Abrams не сразу строились».

Леонид Уварчев