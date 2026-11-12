Экс-вторая ракетка мира Онс Жабер возобновит карьеру после рождения ребенка
Финалистка трех турниров Большого шлема тунисская теннисистка Онс Жабер анонсировала возобновление карьеры в следующем сезоне. Ее слова приводит портал Univers Tennis.
Спортсменка приостановила выступления в 2025 году, весной 2026 года она стала матерью. «Мое тело немного изменилось после родов, но я определенно вернусь и надеюсь провести еще несколько лет в туре, прежде чем по-настоящему уйду на пенсию»,— сказала 32-летняя теннисистка.
Онс Жабер дважды доходила до финалов на Wimbledon (2022, 2023), а также играла в решающем матче на US Open (2022). На ее счету пять побед на турнирах под эгидой Женской теннисной ассоциации. Наивысшая позиция туниски в мировом рейтинге — вторая строчка в июне 2022 года.