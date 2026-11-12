Экс-вторая ракетка мира Онс Жабер возобновит карьеру после рождения ребенка

Спортсменка приостановила выступления в 2025 году, весной 2026 года она стала матерью. «Мое тело немного изменилось после родов, но я определенно вернусь и надеюсь провести еще несколько лет в туре, прежде чем по-настоящему уйду на пенсию»,— сказала 32-летняя теннисистка.