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СпортТеннис

Экс-вторая ракетка мира Онс Жабер возобновит карьеру после рождения ребенка

Финалистка трех турниров Большого шлема тунисская теннисистка Онс Жабер анонсировала возобновление карьеры в следующем сезоне. Ее слова приводит портал Univers Tennis.
Онс Жабер

Онс Жабер

Rula Rouhana / Reuters

Спортсменка приостановила выступления в 2025 году, весной 2026 года она стала матерью. «Мое тело немного изменилось после родов, но я определенно вернусь и надеюсь провести еще несколько лет в туре, прежде чем по-настоящему уйду на пенсию»,— сказала 32-летняя теннисистка.
Онс Жабер дважды доходила до финалов на Wimbledon (2022, 2023), а также играла в решающем матче на US Open (2022). На ее счету пять побед на турнирах под эгидой Женской теннисной ассоциации. Наивысшая позиция туниски в мировом рейтинге — вторая строчка в июне 2022 года.
Новости тенниса

Авторы

  • Арнольд Кабанов
    корреспондент