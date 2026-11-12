«Между сторонами нет никакого доверия»
Итоги трехсторонних переговоров в Абу-Даби: оценки СМИ
После очередного раунда трехсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби обозреватели в зарубежной прессе отметили, что американская позиция по проблеме урегулирования конфликта на Украине стала более выраженной. При этом СМИ сошлись во мнении, что заметного прорыва в мирном процессе не произошло.
Politico.eu (Брюссель, Бельгия)
«Единственный способ добиться результата»: почему США хотят, чтобы Европа участвовала в следующих переговорах по Украине
Когда Джаред Кушнер вошел в зал для брифингов, чтобы объявить о результатах двухдневных мирных переговоров между Россией и Украиной, он не стал скрывать, насколько непросто они проходили.
«Реальность такова, что сейчас между сторонами нет никакого доверия,— заявил зять и доверенный посланник Дональда Трампа в беседе с Politico по итогам переговоров.— Дискуссии были весьма жесткими».
Пожалуй, самым значительным изменением за последние дни стал сдвиг в позиции Америки. Кушнер и Уиткофф теперь хотят, чтобы европейские чиновники присоединились к следующему раунду переговоров, чтобы они могли перейти к обсуждению одной из самых важных для Путина тем: отношений с НАТО и будущей системы европейской безопасности.
«Нам нужно, чтобы европейцы участвовали в обсуждениях,— сказал Кушнер, отвечая на брифинге на вопрос Politico.— Мы неоднократно прямо говорили президенту Путину и его команде, что единственный способ добиться результата — это заручиться поддержкой европейцев, и, по-моему, они к этому готовы».
The New York Times (Нью-Йорк, США)
Стремясь расширить формат переговоров по Украине, США призывают Россию привлечь к ним Европу
Представители США пытаются убедить Москву расширить формат переговоров, включив в них европейцев. Это происходит на фоне обсуждения в Абу-Даби российских требований о коренном пересмотре архитектуры европейской безопасности. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, подчеркивая неизменную позицию ЕС, на этой неделе заявила, что любые подобные дискуссии должны начинаться только после установления режима прекращения огня. Такой порядок действий позволил бы избежать переговоров «под дулом пистолета» и проверить, насколько добросовестно Россия будет соблюдать достигнутые договоренности.
В Вашингтоне считают, что российская сторона не пойдет ни на какие уступки по территориальным вопросам, пока не получит четкого представления о том, как будет выглядеть послевоенная архитектура безопасности в Европе. Кремль выступил с резкой критикой в адрес Европы, ставшей самым ярым сторонником Украины в этой войне, и при этом похвалил администрацию Трампа за «прагматичный подход». В Абу-Даби российские официальные лица продолжили делать колкие замечания в адрес европейцев.
Среди европейских официальных лиц нет единого мнения относительно того, стоит ли вести прямые переговоры с Россией, и если да, то кто должен представлять их интересы. Европейские лидеры также крайне негативно восприняли любые предположения о том, что США и Россия могут договориться о будущей системе безопасности в Европе и решить судьбу континента без участия самих европейцев.
«Би-би-си» (Лондон, Великобритания)
Переговоры России и Украины коснулись послевоенной безопасности, но завершились без прорывов
Хотя американская сторона говорит, что видит «некоторые возможности», никаких признаков прорыва, который позволил бы положить конец войне, длящейся уже почти пять лет и начавшейся после российского вторжения, не наблюдалось. Тем не менее и Москва, и Киев подтвердили, что в ближайшее время может состояться масштабный обмен военнопленными.
Встречи в Абу-Даби были посвящены вопросам «архитектуры безопасности» в Европе. Для Киева это может означать получение гарантий того, что союзники придут на помощь в случае нового нападения, несмотря на то что Украина не является членом НАТО. Для Москвы же пересмотр «системы безопасности», вероятно, предполагает ограничение влияния НАТО в Восточной Европе — вопрос, который вызывает у Кремля серьезную обеспокоенность еще со времен расширения альянса на восток.
France 24 (Париж, Франция)
По итогам мирных переговоров Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными
После двух дней переговоров в Абу-Даби противоборствующие стороны договорились о крупном обмене пленными, «самом масштабном» за всю историю, по словам Кушнера, хотя ни одна из сторон не назвала конкретных цифр.
Европейские страны встревожены тем, что Россия настаивает на пересмотре всей архитектуры безопасности континента, при этом США также выдвинули новую концепцию. Представители ЕС заявляют, что, по всей видимости, реального прогресса в направлении мира достигнуто не было, и настаивают на том, что Европа не видит необходимости обсуждать более широкое соглашение о безопасности с Москвой до прекращения боевых действий.
Die Welt (Берлин, Германия)
«Строгие указания» из Москвы — закулисье мирных переговоров
В первый день дискуссии длились четыре с половиной часа; участники впоследствии охарактеризовали их как «конструктивные». 11 ноября стороны завершили общение всего через два часа, и самым подходящим словом для описания этой встречи стало «нейтральная».
Мало кто с украинской стороны ожидал, что возобновление прямых переговоров на этой неделе приведет к прорыву. В повестке дня, в частности, значился обмен пленными. По словам Кушнера, он должен был стать крупнейшим за все четыре года войны. Но даже по этому вопросу стороны не смогли назвать окончательные цифры.
Несмотря на осторожные оценки, встреча в хорошо охраняемой государственной резиденции в эмирате Абу-Даби, где персонал постоянно подавал кофе, сэндвичи и даже пиццу, стала важным шагом на пути к миру.