«Между сторонами нет никакого доверия»

В Вашингтоне считают, что российская сторона не пойдет ни на какие уступки по территориальным вопросам, пока не получит четкого представления о том, как будет выглядеть послевоенная архитектура безопасности в Европе. Кремль выступил с резкой критикой в адрес Европы, ставшей самым ярым сторонником Украины в этой войне, и при этом похвалил администрацию Трампа за «прагматичный подход». В Абу-Даби российские официальные лица продолжили делать колкие замечания в адрес европейцев.