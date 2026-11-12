В Казахстане задержали главу ФНБ «Самрук-Казына» по подозрению в коррупции
Антикоррупционные органы Казахстана задержали председателя фонда национального благосостояния (ФНБ) АО «Самрук-Казына» Нурлана Жакупова и главу «Казахстанских железных дорог» (КТЖ, входит в структуру фонда) Елжаса Отыншиева. Об этом сообщает Комитет национальной безопасности (КНБ) республики. Согласно статье 201 казахстанского Уголовно-процессуального кодекса, иные детали дела до суда не разглашаются.
«Самрук-Казына» — инвестиционный холдинг, который создан первым президентом республики Нурсултаном Назарбаевым для повышения национального благосостояния Казахстана и модернизации экономики. В его структуру входят крупнейшие предприятия нефтегазового, транспортно-логистического, горно-металлургического секторов, энергетики и химической промышленности, например КТЖ, «Казмунайгаз» и «Казатомпром». Доля фонда в ВВП страны, по данным на 2024 год, составляла 7,5%.
Высшая аудиторская палата в ноябре 2025 года провела аудит холдинга и выявила финансовые нарушения на 351,8 млн тенге (около $780 тыс.), а также указала на неэффективное планирование и использование денег и неэффективную структуру управления: к 2024 году в структуре холдинга насчитывалось 23 бездействующие компании. Внимание на эту проблему обращал президент Касым-Жомарт Токаев.