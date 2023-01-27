Dow и SAP вслед за другими компаниями объявили о сокращениях штатов в целях сокращения издержек

Список компаний, объявивших в последние две недели о сокращениях сотрудников, пополнился компаниями Dow и SAP, сообщает The Wall Street Journal. Американская химическая компания Dow сократит 2 тыс. сотрудников в своих отделениях по всему миру, германский производитель программного обеспечения SAP сократит до 3 тыс. рабочих мест.

Сообщая о сокращения, в Dow отметили, что в текущем году они намерены сократить издержки на сумму $1 млрд, учитывая замедление глобальной экономики и связанное с этим падение спроса на продукцию компании. Кроме того, Dow планирует «закрыть часть активов и привести расходы в соответствие с макроэкономической ситуацией». SAP также проводит сокращения по всему миру, основная часть их придется на отделения за пределами Германии. Компания также подыскивает покупателя на принадлежащего ей производителя ПО для бизнеса Qualtrics International. Руководство SAP рассчитывает, что сокращения и реструктуризация позволят добиться экономии до €350 млн в год начиная с 2024 года.

За день до Dow и SAP о сокращениях 3,9 тыс. рабочих мест объявила американская технологическая корпорация IBM, что составляет 1,5% от общего числа сотрудников. Всего же за последние две недели несколько десятков крупных компаний заявили об аналогичных мерах. Кто-то проводит более масштабные сокращения, как, например, Amazon — 18 тыс., Alphabet — 12 тыс., Microsoft — 10 тыс., кто-то менее масштабные, как 3M — 2,5 тыс., Spotify — 600. В McDonald`s предупредили, что к апрелю намерены «принять непростые решения» об изменении численности сотрудников, не называя конкретных цифр. Между тем некоторые компании находят возможности для найма новых сотрудников. Так, Airbus SE намерен в этом году набрать более 13 тыс. человек, из которых 9 тыс. будут работать в Европе, а остальные — в США, Китае и других регионах. А Walmart заявил о повышении стартовой оплаты труда для работников с почасовой оплатой с $12 до $14.

Алена Миклашевская