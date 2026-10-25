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Выпуск газеты №198«Ъ» Газета
Власть

Песков: Россия поддержит переговорщика от ЕС при искреннем стремлении к миру

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва поддержала бы переговорщика от Евросоюза, однако такой эмиссар должен стремиться к мирному урегулированию. Об этом он сообщил в беседе с ТАСС, комментируя возможное выдвижение президента Финляндии Александра Стубба на роль посредника.

Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

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«Если будет переговорщик — это хорошо. Если это будет переговорщик, который будет искренне стремиться способствовать мирному урегулированию — это будет еще лучше», — сказал Дмитрий Песков.
Накануне издание Berliner Zeitung сообщило, что Александр Стубб считается одним из наиболее перспективных кандидатов на роль европейского посредника в возможных переговорах с Россией по Украине.
Евросоюз
Евросоюз. Отношения с Россией
Дмитрий Песков
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