Песков: Россия поддержит переговорщика от ЕС при искреннем стремлении к миру

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва поддержала бы переговорщика от Евросоюза, однако такой эмиссар должен стремиться к мирному урегулированию. Об этом он сообщил в беседе с ТАСС, комментируя возможное выдвижение президента Финляндии Александра Стубба на роль посредника.