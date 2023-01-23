Spotify сократит 6% сотрудников

Сегодня, 23 января, музыкальный стриминговый сервис Spotify объявил о сокращении 6% сотрудников. Всего в компании работает 9,8 тыс. человек, то есть сокращение затронет чуть менее 600 сотрудников. В своем заявлении генеральный директор Spotify Даниэль Эк объяснил это необходимостью повысить эффективность и сократить расходы.

Сокращения в Spotify стали очередным подобным шагом в технологической отрасли. С прошлого года многие компании этой сферы проводят сокращения в условиях сложной макроэкономической ситуации и спада на рынке онлайн-рекламы. Только на прошлой неделе о масштабных сокращениях объявили Alphabet (уволила 12 тыс. сотрудников) и Microsoft (10 тыс.). По подсчетам сервиса Layoffs.fyi, отслеживающего сокращения в этой сфере, в прошлом году технологические компании уволили в общей сложности более 150 тыс. сотрудников, а с начала 2023-го — уже почти 56 тыс.

Spotify также объявила об изменениях в руководстве: из компании уйдет Дон Острофф, которая была директором по контенту и рекламе. Кроме того, в компании появятся две новые должности — директор по бизнесу и директор по продукции. Эти должности займут топ-менеджеры Spotify Алекс Норстрем и Густав Седерстрем. Акции Spotify выросли после публикации заявления на 4,5%, при этом с конца 2021 года акции компании упали на 58%.

Яна Рождественская