IBM отчиталась лучше прогнозов, но объявила о сокращении 3,9 тыс. рабочих мест

Американская технологическая корпорация IBM сообщила, что по итогам четвертого квартала она получила выручку в $16,7 млрд, несмотря на то что аналитики ожидали снижения выручки до $16,4 млрд. Прибыль в пересчете на акцию составила $3,6 — это уложилось в прогнозы опрошенных Refinitiv аналитиков.

Таким образом IBM удалось показать сравнительно неплохие результаты с учетом ухудшения рыночной конъюнктуры для технологических компаний в прошлом году. «Глядя вперед в 2023 год, мы ожидаем хорошего роста выручки»,— заметил глава IBM Арванд Кришна.

Тем не менее IBM продолжила тенденцию, начатую ранее другими технологическими компаниями, и объявила о сокращении рабочих мест. Сокращения коснутся двух подразделений компании, которые она ранее уже начала выделять из своего состава, — Kyndryl, занимающегося инфраструктурными услугами для бизнеса, и подразделения по разработке аналитических продуктов в области здравоохранения. Общее число сокращений в IBM составит 3,9 тыс., это 1,5% от общего количества сотрудников. Другие ведущие технологические компании ранее объявили о более масштабных сокращениях: Alphabet — о 12 тыс., Microsoft — о 10 тыс.

Евгений Хвостик