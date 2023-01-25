Walmart повышает зарплату рядовым сотрудникам на 17%

Крупнейшая в США и во всем мире розничная сеть Walmart объявила о повышении зарплаты для рядовых сотрудников с почасовой оплатой труда. Если сейчас оплата труда в этой сети составляет от $12 до $18 в час, то с марта она вырастет до $14–19 в час, то есть минимальная оплата труда повысится на 16,6%. «Мы продолжаем укреплять наш кадровый резерв и инвестировать в наших людей»,— заявили в Walmart.

В последнее время на фоне ускорившейся в прошлом году инфляции все больше компаний повышают зарплаты сотрудникам, чтобы удержать их на месте. Только в США в ноябре зарплаты увеличились в среднем на 5,5%. В 2022 году потребительская инфляция в США составила 9,1%.

В начале января о повышении зарплаты объявило и руководство ведущей японской сети Uniqlo. В зависимости от должности и стажа работы конкретного работника зарплата вырастет на 18–40%.

Евгений Хвостик