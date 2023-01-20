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Коммерсантъ FM
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Alphabet сократит 12 тыс. сотрудников

Корпорация Alphabet сократит около 12 тыс. сотрудников, то есть более 6% своих работников по всему миру. Об этом сегодня, 20 января, написали американские СМИ со ссылкой на письмо, отправленное генеральным директором Alphabet Сундаром Пичаи сотрудникам. Сокращения затронут самые разные подразделения компании — от команд разработчиков до HR и других корпоративных служб как в США, так и в других странах. «Это важный момент для того, чтобы сконцентрировать наше внимание, перестроить структуру расходов и направить наши таланты и капитал на главные приоритеты»,— написал господин Пичаи.

Alphabet стала очередной технологической компанией, которая сокращает сотрудников в условиях сложной макроэкономической ситуации и спада на рынке онлайн-рекламы. Чистая прибыль компании упала в третьем квартале почти на 30%, до $13,9 млрд, а выручка показала самый слабый рост за десятилетие — 6%. Как сообщила в четверг CNBC со ссылкой на внутренние документы Alphabet, компания также отложила до марта выплату части годовых бонусов сотрудникам, обычно полностью выплачиваемых в январе.

Ранее на этой неделе Microsoft объявила о сокращении 10 тыс. сотрудников, до этого Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) сократила 11 тыс. сотрудников. По подсчетам сервиса Layoffs.fyi, в прошлом году в технологической сфере было уволено в общей сложности более 150 тыс. сотрудников, а с начала 2023-го — почти 39 тыс. (без учета Alphabet).

Яна Рождественская

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