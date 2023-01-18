Сегодня, 18 января, корпорация Microsoft объявила о намерении сократить 10 тыс. сотрудников к концу третьего квартала 2023 финансового года, то есть к концу марта. Это соответствует примерно 5% всех сотрудников компании. Объявляя о сокращениях, генеральный директор Microsoft Сатья Наделла заявил, что тем самым компания «приводит структуру расходов в соответствие с выручкой и с тем, в каких сферах мы видим потребительский спрос». Он отметил, что, сокращая сотрудников в некоторых сферах, компания продолжит прием на работу в «ключевых стратегических сферах», не пояснив, впрочем, какие именно подразделения и сферы имеются в виду. Вчера, 17 января, западные СМИ написали со ссылкой на источники о намерении Microsoft сократить 11 тыс. сотрудников.

Масштабные сокращения в технологических компаниях начались в прошлом году. Многим корпорациям пришлось прибегать к этой мере в условиях сложной макроэкономической ситуации и спада на рынке онлайн-рекламы. Так, Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) сообщила о сокращении 11 тыс. сотрудников, Twitter — о сокращении половины сотрудников (3,7 тыс.). По подсчетам сервиса Layoffs.fyi, в прошлом году в технологической сфере было уволено в общей сложности более 150 тыс. сотрудников. Сокращения продолжились в 2023 году: с начала года количество уволенных достигло 26 тыс.

Сама Microsoft уже объявляла о сокращении 1% сотрудников прошлым летом и дополнительных сокращениях в октябре. Тогда компания отчиталась о росте выручки во втором квартале на 2% — о самом слабом квартальном росте с 2016 года.

Яна Рождественская