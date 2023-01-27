Airbus наймет 13 тыс. сотрудников в 2023 году

В четверг, 26 января, европейская аэрокосмическая корпорация Airbus объявила о планах нанять в текущем году по всему миру более 13 тыс. сотрудников. 7 тыс. человек будут наняты на новые рабочие места, еще 6 тыс. заменят уходящих из компании сотрудников. Сейчас в Airbus работает около 130 тыс. человек, то есть штат компании будет расширен на 5%. Больше всего сотрудников — около 9 тыс.— компания планирует нанять в Европе.

Несколько недель назад Airbus сообщила, что ее поставки самолетов в прошлом году выросли на 8%, до 661 штуки. Тем самым компания четвертый раз подряд обошла по этому показателю своего главного конкурента — Boeing.

Яна Рождественская