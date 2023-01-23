Япония в глухой обороне

В Токио открылась 211-я сессия японского парламента, в ходе которой будет утверждена стратегия развития страны. С программной речью на сессии выступил премьер-министр Фумио Кисида, сообщивший о третьем за последние полтора века поворотном моменте в истории Японии. Главными вызовами он назвал конфликт на Украине и исходящие от Китая и КНДР угрозы безопасности в Азии, обосновав ими рекордные расходы на оборону. Однако опросы показывают, что большинство японцев не одобряют милитаризацию страны. А рейтинг действующего правительства упал до исторического минимума.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Японии Фумио Кисида

Фото: Kim Kyung-Hoon, Reuters Премьер-министр Японии Фумио Кисида

Фото: Kim Kyung-Hoon, Reuters

Открывшаяся в понедельник в Токио очередная, 211-я сессия нижней палаты японского парламента продлится до 21 июня. По итогам пятимесячного марафона парламентских дискуссий будут приняты решения, создающие законодательную базу внутренней и внешней политики на ближайший год. Старт обсуждению дадут назначенные на среду, четверг и пятницу слушания, в ходе которых члены правительства представят отчет о своей работе и ответят на вопросы депутатов.

Наиболее острые вопросы, по которым оппозиция ждет подробных разъяснений,— планы повышения налогов для покрытия военных расходов, меры по поддержке и стимулированию роста экономики и изменение акцентов в энергетической политике Токио, предусматривающей длительное использование и перезапуск атомных электростанций.

Накануне дебатов с программной речью в парламенте выступил премьер Фумио Кисида.

Выйдя к законодателям после приветственного слова императора Нарухито, премьер Кисида призвал осознать всю сложность стоящих перед Японией и ее правительством задач. Он сообщил о том, что страна переживает третий за последние 150 лет поворотный момент в своей истории.

«В современной Японии было два основных поворотных момента — это Реставрация Мэйдзи (началась в 1868 году.— “Ъ”) и спустя 77 лет — окончание Второй мировой войны. Теперь, как ни странно, еще через 77 лет мы вновь оказались на переломном этапе истории»,— заявил Фумио Кисида. Впрочем, не углубляясь в то, что могли бы значить повторяющиеся парные семерки, премьер Кисида сразу обозначил отличительные факторы третьего поворотного момента в японской истории.

По его словам, этими факторами стали конфликт на Украине, который «потряс основы международного права», и обстановка в сфере безопасности в азиатском регионе — «самая суровая и сложная за послевоенный период». «Односторонние попытки изменить статус-кво с помощью силы нельзя терпеть ни в одной части мира. По случаю саммита Группы семи в Хиросиме я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы вновь заявить миру о нашей твердой решимости поддерживать свободный и открытый международный порядок, основанный на верховенстве закона, который отстаивает эти принципы»,— заявил премьер Кисида, напомнив о том, что его страна в этом году председательствует в G7.

Тремя государствами, от которых исходит главная угроза миру, безопасности и верховенству международного права, Фумио Кисида назвал Россию, Китай и Северную Корею.

Объяснив депутатам, в чем, по его мнению, состоит деструктивная роль каждой из трех стран, он остановился на том, какой модели отношений с ними намерен придерживаться Токио. «Мы продолжим активно продвигать санкции против России и поддержку Украины»,— пообещал Фумио Кисида, что, впрочем, не помешало ему подтвердить намерение добиваться подписания мирного договора с Россией (напомним, что Москва вышла из переговоров по мирному договору еще в марте прошлого года).

Накануне выступления премьера Кисиды в японских СМИ появились утечки о том, что в середине февраля глава японского правительства может посетить с визитом Киев и провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Сообщившая эту новость первой со ссылкой на свои источники газета «Иомиури» отмечает, что визит на Украину будет иметь особое значение для Фумио Кисиды в связи с председательством Японии в G7. По информации собеседников издания, программа поездки может включать посещение японским премьером районов Украины, где шли боевые действия. Напомним, что Фумио Кисида — единственный лидер из стран G7, который пока не встречался с президентом Зеленским.

Как следует из выступления премьера в парламенте, вторым после России вызовом он считает Китай. «В отношении Китая, в том числе односторонних попыток изменить статус-кво силой в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, мы будем настаивать на том, на чем должны, а также требовать от него конструктивного поведения»,— продолжал японский премьер.

И наконец, неутихающей головной болью Токио остается КНДР. «Беспрецедентная частота и характер запусков баллистических ракет Северной Кореей абсолютно неприемлемы. Самый важный из всех вопросов для нас — это похищения людей, что является серьезной гуманитарной проблемой. Мы будем использовать все возможности, чтобы обеспечить скорейшее возвращение на родину всех похищенных. Я сам полон решимости встретиться с председателем Ким Чен Ыном напрямую, не ставя никаких условий»,— сообщил Фумио Кисида.

Рассуждения о «поворотном моменте» и вызовах безопасности потребовались для обоснования рекордного повышения военных расходов, которые в ближайшие пять лет должны составить ¥43 трлн ($330 млрд).

В предыдущие пять лет эти расходы составили ¥27,5 трлн ($211 млрд).

Незадолго до Нового года японское правительство утвердило три ключевых документа по обороне и безопасности, имеющие похожие названия и дополняющие друг друга (см. “Ъ” от 17 декабря). Это «Стратегия обеспечения национальной безопасности», которая определяет основные направления внешней политики в области обороны, «Стратегия национальной обороны», которая обозначает цели и средства обороны, и «План обеспечения обороноспособности», включающий общие расходы на оборону и масштаб вооружений. После поэтапного повышения оборонных расходов к 2027 году они должны будут достигнуть уровня 2% ВВП, или ¥11 трлн ($84 млрд) в год. В текущем финансовом году, который заканчивается 31 марта, эти расходы составили ¥5,4 трлн ($415 млрд) — около 1,24% ВВП страны.

Однако выглядящая бесспорной для премьера Кисиды идея сделать главным приоритетом правительства повышение обороноспособности не находит полной поддержки даже внутри правящей в стране Либерально-демократической партии.

Оппоненты напоминают, что увеличение оборонного бюджета потребует неизбежного повышения ряда налогов, в том числе корпоративных, и станет болезненной и непопулярной мерой. На эту проблему обратил внимание глава политсовета ЛДП Коити Хагиуда, ранее заявивший о том, что разногласия по вопросу оборонных расходов могут привести к досрочным выборам.

Напомним, что Фумио Кисида был избран главой правящей партии и стал премьером в сентябре 2021 года сроком на три года. Таким образом, следующие выборы главы ЛДП, который возглавит новое правительство, должны пройти в сентябре 2024 года. Однако действующий глава партии может уйти в отставку досрочно на фоне низкого уровня поддержки.

Согласно последнему исследованию общественного мнения, проведенному агентством Jiji, рейтинг правительства Японии во главе с Фумио Кисидой в январе этого года достиг исторического минимума — 26,5%.

При этом другое исследование — от телекомпании Asahi — показало, что 83% японцев считают неубедительной аргументацию премьер-министра, доказывающего необходимость увеличения военных расходов и повышения налогов.

Сергей Строкань