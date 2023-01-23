В Кремле не готовы к переговорам с Японией из-за санкций

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление премьер-министра Японии Фумио Кисиды о желании продолжать переговоры с Россией и заключить мирный договор. По словам господина Пескова, в настоящее время содержательный диалог «вряд ли возможен».

«Япония весьма проактивно присоединилась к стану государств, которые превратились в недружественные страны для нас. И своими действиями, и в плане двусторонних отношений не проявляет какого-либо конструктивизма. По сути, сколь-нибудь содержательный диалог в настоящий момент отсутствует. Конечно, в этих условиях вряд ли приходится говорить о такой возможности де-факто»,— сказал он в ходе пресс-колла.

Отношения между Россией и Японией ухудшились после начала российской военной операции на Украине. В марте российские власти отказалась от ведения переговоров о статусе Курильских островов, который оспаривает Япония. Сегодня, 23 января, Фумио Кисида заявил, что, несмотря на сложную ситуацию в двусторонних отношениях, Япония готова продолжать переговоры с Россией для заключения мирного соглашения по территориальному вопросу.

Милена Костерева