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Коммерсантъ FM
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Премьер Японии заявил о сохранившемся желании подписать с Россией мирный договор

Япония намерена продолжать переговоры с Россией для заключения мирного соглашения по территориальному вопросу. Об этом заявил премьер-министр страны Фумио Кисида.

Фумио Кисида

Фумио Кисида

Фото: Kim Kyung-Hoon, Reuters

Фумио Кисида

Фото: Kim Kyung-Hoon, Reuters

«Несмотря на сложную ситуацию в отношениях с Россией, наша страна по-прежнему сохраняет курс на ведение переговоров с тем, чтобы, решив территориальный вопрос, заключить мирный договор»,— сказал господин Кисида в своей программной речи в ходе парламентской сессии (цитата по «РИА Новости»).

Отношения между Россией и Японией ухудшились после начала российской военной операции на Украине. В марте РФ отказалась от ведения переговоров о статусе Курильских островов и заключении мирного договора, а также отменила безвизовый режим для японцев на Курилах.

2 декабря Фумио Кисида сказал, что не видит условий для мирных переговоров с Россией. 3 января заместитель главы МИД России Андрей Руденко заявил, что диалог с Японией по мирному договору невозможен, поскольку японские власти не отказываются от «антироссийского курса».

Милена Костерева

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