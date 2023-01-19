Товарооборот Японии и России вырос на 6,2% в 2022 году

Товарооборот Японии и России в 2022 году вырос на 6,2% — до 2,56 трлн иен ($19,96 млрд), несмотря на санкции. За год Япония нарастила импорт российских товаров на 26,2%, импорт российского сжиженного природного газа — 4,6%, его доля выросла до 9,54% (8,84% в 2021 году). Это следует из данных Минфина Японии.

Из-за мирового роста цен на энергоносители импорт СПГ из России в Японию в стоимостном выражении вырос на 82,4%. Объем импортного российского угля упал на 41,3%, но в стоимостном выражении вырос на 61,7%. При этом импорт российской нефти в Японию сократился на 56,4%. Стоимость совокупного импорта российских энергоносителей Японией выросла на 40,1%.

Экспорт японских товаров в Россию сократился на 29,8% — до 605 млрд иен ($4,7 млрд). Большая часть этой суммы (59%) приходится на автомобили.

Япония присоединилась к санкциям в отношении России на фоне российских ввода войск на Украину. Осенью Япония присоединилась к механизму потолка цен на российскую нефть. Премьер Японии Фумио Кисида говорил, что присоединение Токио к санкциям против России превратило «борьбу с российской агрессией» из трансатлантической в глобальную.

Анастасия Ларина