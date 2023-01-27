Пентагон: ближайшие месяцы могут быть решающими для ситуации на Украине

Ближайшие несколько месяцев могут оказаться решающими для военных действий на Украине, заявила помощница главы Пентагона по делам международной безопасности Селест Уолландер. Она подчеркнула, что США и их союзники «серьезно настроены на поддержку Украины в долгосрочной перспективе».

Госпожа Уолландер подняла эту тему в ходе выступления на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената США. «То, что произойдет в предстоящие месяцы, может оказаться решающим. И мы концентрируем внимание на предоставлении Украине военных средств, которые ей необходимы для защиты своего народа и территории»,— сообщила помощница главы Пентагона (цитата по ТАСС).

Она добавила, что правительство США «не видело достоверных свидетельств» того, что поставляемое Вашингтоном оружие перенаправляется за пределы Украины.

25 января президент США Джо Байден объявил об отправке Украине 31 танка Abrams. ABC сообщала, что на их передачу может уйти больше года. Замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что танки Abrams не будут поставлены на Украину к весне.

Подробнее о поставках — в публикации «Ъ» «Танк точно».

Лаура Кеффер