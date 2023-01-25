ABC: передача Украине танков Abrams может занять больше года

США планируют сообщить о передаче Украине от 30 до 50 танков Abrams. На их передачу может уйти больше года. Об этом сообщил телеканал ABC со ссылкой на чиновника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран M1 Abrams

Фото: Inquam Photos / Octav Ganea//REUTERS M1 Abrams

Фото: Inquam Photos / Octav Ganea//REUTERS

По информации ABC, правительство США собирается договориться о поставке танков Abrams на Украину с их производителем. Из-за этого танки не смогут поставить в страну еще довольное долгое время. Источник телеканала допустил, что передача Abrams может занять больше года.

Ранее США отказывались поставлять на Украину танки Abrams из-за сложностей с логистикой и их обслуживанием на поле боя. СМИ также сообщали, что их поставка была условием Германии для начала передачи Украине танков Leopard 2.

24 января немецкое издание Spiegel сообщило, что правительство ФРГ согласилось направить вооруженным силам Украины как минимум десять танков Leopard 2A6. Официально об этом должны объявить 25 января. Вечером того же дня Politico сообщило, что США направит Украине 30 танков M1 Abrams. По данным Bloomberg, Reuters и AP, Белый дом официально объявит об этом сегодня, 25 января.

О том, что происходит на 336-й день после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко