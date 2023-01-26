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Коммерсантъ FM
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СДПГ: Украина получит 80 танков Leopard 2 в ближайшее время

В скором времени Украине передадут 80 танков Leopard 2 от разных стран. Об этом сообщила пресс-служба Социал-демократической партии Германии (СДПГ), входящей в правящую коалицию.

«В тесной координации с другими главами государств и правительств наш федеральный канцлер сформировал альянс для принятия дальнейших необходимых и ответственных шагов. Ожидается, что два батальона (всего около 80 основных боевых танков) Leopard 2A6 должны быть доставлены в кратчайшие сроки»,— сказано в Twitter СДПГ. Там напомнили, что Германия напрямую передаст Украине 14 танков.

Поставка танков Leopard 2 на Украину обсуждалась несколько недель. 25 января канцлер Германии Олаф Шольц анонсировал поставку 14 танков этого типа Украине. В тот же день о поставках тяжелой техники объявили Франция, Норвегия и Словакия, Португалия и другие. Также президент США Джо Байден анонсировал поставку 31 танка Abrams и 8 бронированных ремонтно-эвакуационных машин М88 для их обслуживания.

Подробнее — в материале «Ъ» «Танк точно».

Олеся Павленко

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