Кулеба сообщил о готовящейся поставке на Украину истребителей F16

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в Евросоюзе готовятся поставить Киеву истребители F-16.

На своей странице в Facebook (соцсеть признана экстремистской и запрещена в РФ) он опубликовал диалог со своим неназванным «европейским коллегой».

«Теперь F16?» — спросил он украинского министра. Последний ответил утвердительно. «Беру в работу, друг»,— сказал на это собеседник господина Кулебы.

Никаких других подробностей Дмитрий Кулеба не привел. О возможной отправке F-16 Киеву 20 января заявил глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра. Он сказал, что его страна готова сделать это после соответствующей просьбы. На эти поставки рассчитывает президент Украины Владимир Зеленский.

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Дарья Эрозбек