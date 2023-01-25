«Ведомости»: члены правительства и сотрудники АП будут публиковать декларации «в обобщенном виде»

Данные о доходах чиновников администрации президента и правительства будут публиковать «в обобщенном виде», сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники. По словам одного из них, в Белом доме сейчас «изучают этот вопрос».

Неназванный правительственный чиновник сослался на подписанный Владимиром Путиным в декабре указ, которым участников боевых действий освободили от декларирования доходов на период военной операции. В Кремле тогда утверждали, что от декларирования доходов освобождены только чиновники присоединенных территорий. По словам других двух собеседников «Ведомостей», декларации кремлевских служащих будут публиковать в «обобщенном виде» по аналогии с декларациями федеральных парламентариев.

Вчера, 24 января, Госдума одобрила во втором чтении законопроект, содержащий поправку, позволяющую депутатам всех уровней отказаться от ежегодного декларирования доходов и имущества. Также предполагается, что с 1 марта информация о доходах всех региональных депутатов (включая оплачиваемых) будет публиковаться в обобщенном виде, без указания персональных данных. Член Совета федерации Александр Башкин считает, что это поможет предотвратить попадание деклараций в руки «недругов». Кремль заверил, что парламентарии продолжат подавать декларации о доходах.

Подробнее об инициативе — в материале «Ъ» «Обезличенный доход».

Лаура Кеффер