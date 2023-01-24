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Коммерсантъ FM
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Кремль: парламентарии продолжат подавать декларации о доходах, несмотря на специфику спецоперации

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал законопроект, позволяющий депутатам и сенаторам не публиковать свои декларации о доходах и имуществе. По его словам, парламентарии по-прежнему будут подавать декларации. Он назвал подачу отчетности о доходах обязательной системой.

«Давайте, дождемся все-таки, когда этот законопроект выйдет в окончательном виде, разумеется, условия Специальной военной операции вносят свою специфику, но главным, наверное, является то, что, собственно, подача деклараций будет продолжаться, будет продолжаться для всех, в том числе и для чиновников. Это обязательное условие и это уже наработанная система, антикоррупционный орган продолжает свою работу ... Эта работа будет продолжаться»,— сказал пресс-секретарь во время пресс-колла.

23 января в Госдуме поддержали законопроект, который позволит депутатам и сенаторам не публиковать свои декларации о доходах и имуществе. Сегодня, 24 января, член Совета федерации Александр Башкин заявил, что эта мера необходима для предотвращения попадания деклараций в руки «недругов». Также депутат Павел Крашенинников говорил «Ъ», что отмена публичного декларирования имущества парламентариев нужна для «защиты персональных данных».

Подробнее — в материале «Ъ» «Обезличенный доход».

Олеся Павленко

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