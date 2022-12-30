Песков: от декларирования доходов освобождены только чиновники новых территорий

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что подписанным вчера, 29 декабря, указом Владимир Путин освободил от декларирования доходов только тех чиновников, которые работают на новых территориях России.

«Из указа абсолютно ясно, кого это касается: это касается тех, кто работает на территории (новых субъектов РФ.— “Ъ”). Там нет места для какого-то двойного толкования»,— сказал пресс-секретарь.

Опубликованный 29 декабря указ освободил от декларирования доходов и расходов участников боевых действий и чиновников, командированных в новые регионы РФ на время проведения военной операции.

30 сентября Владимир Путин подписал договор о присоединении к России Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской области и Херсонской области. Большинство украинских чиновников покинули новые территории, и формировать свой управленческий аппарат пришлось практически с нуля. Осведомленный федеральный чиновник сообщил «Ъ», что в будущем госслужащих новых территорий ждет переаттестация. Кроме того, управленческой интеграции способствует переезд чиновников в новые субъекты из других регионов.

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Эрдни Кагалтынов