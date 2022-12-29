Путин освободил участников боевых действий от декларирования доходов на период спецоперации

Президент России Владимир Путин освободил участников боевых действий, а также чиновников, командированных в новые регионы, от декларирования доходов и расходов на время проведения военной операции. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Устанавливается также, что граждане, обязанные представлять сведения о доходах и расходов своих супруг (супругов), освобождаются от предоставления этих сведений, если их супруги являются военнослужащими в зоне проведения военной операции или командированными туда чиновниками.

Согласно указу, освобождение от декларирования доходов и расходов вводится в целях реализации единой государственной политики в области противодействия коррупции.

Эрдни Кагалтынов