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Коммерсантъ FM
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Обезличенный доход

Депутатам Госдумы и сенаторам разрешат не публиковать свои декларации

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в понедельник рекомендовал к принятию во втором чтении законопроект о фактической отмене ежегодного декларирования доходов и имущества для региональных и муниципальных депутатов, работающих на общественных началах. Однако среди вполне ожидаемых поправок (например, о запрете спикерам региональных заксобраний работать на непостоянной основе) комитет неожиданно одобрил и ранее не анонсированные изменения, относящиеся уже к федеральным парламентариям. Главная из этих новаций дает право Думе и Совету федерации запрещать публикацию деклараций депутатов и сенаторов, ограничиваясь лишь обобщенными статистическими сведениями.

Законодатели смогут теперь уберечь свое имущество и доходы от большинства любопытных глаз

Законодатели смогут теперь уберечь свое имущество и доходы от большинства любопытных глаз

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Законодатели смогут теперь уберечь свое имущество и доходы от большинства любопытных глаз

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Пакет поправок к законам «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ» и «О противодействии коррупции» внесли в Думу 1 декабря главы комитетов Совета федерации и Госдумы по госстроительству Андрей Клишас и Павел Крашенинников («Единая Россия»), а также депутаты Думы Валерий Гартунг («Справедливая Россия — За правду») и Алексей Диденко (ЛДПР).

Согласно этому проекту, депутаты региональных и муниципальных парламентов, осуществляющие свои полномочия «без отрыва от основной деятельности», будут разово подавать декларации о доходах «в течение четырех месяцев со дня избрания», а после этого — лишь в случае совершения крупной сделки, превышающей общий доход законодателя и его супруги за три предшествующих года.

Сейчас такой порядок предусмотрен для депутатов сельских поселений. Кроме того, информация о доходах всех региональных депутатов (включая и оплачиваемых) будет публиковаться на сайтах законодательных органов лишь в обобщенном виде, без указания персональных данных.

Еще при рассмотрении законопроекта в первом чтении депутаты от КПРФ обратили внимание на тот факт, что сейчас в 11 регионах председатели законодательных органов имеют право работать на общественных началах, и предложили сохранить для них обязанность подавать декларации. Павел Крашенинников согласился, что в этом есть резон, и попросил коммунистов подготовить соответствующие поправки ко второму чтению. В итоге комитет одобрил поправку КПРФ о том, что председатели региональных парламентов могут работать только на профессиональной основе. Эта норма вступит в силу после окончания сроков полномочий спикеров, работающих сейчас на непрофессиональной основе.

Заодно комитет рекомендовал к принятию поправку ЛДПР, согласно которой отсутствие регионального или муниципального депутата на заседаниях без уважительных причин в течение шести месяцев подряд станет основанием для досрочного прекращения его полномочий. Сроки «прогула» начнут исчисляться после вступления закона в силу (1 марта 2023 года). Эту инициативу либерал-демократы обосновали поступившими к ним обращениями из тех регионов, где есть депутаты, которые уже покинули Россию, но лишить их полномочий закон не позволяет.

Главной же неожиданностью стала поправка, внесенная всеми тремя соавторами законопроекта и предлагающая распространить норму об ограниченной публикации сведений о доходах на федеральных парламентариев.

Согласно действующему закону «О статусе сенатора РФ и депутата Госдумы», ежегодные декларации депутатов и сенаторов, а также информация о представлении ими «заведомо недостоверных или неполных сведений» о доходах и имуществе размещаются на сайтах этих органов в порядке, определяемом соответствующей палатой. Теперь же на этих сайтах предложено публиковать лишь «обобщенную информацию об исполнении (ненадлежащем исполнении)» парламентариями своих обязанностей по декларированию доходов и имущества, причем в этих публикациях должны отсутствовать «персональные данные, позволяющие идентифицировать соответствующее лицо» или «индивидуализировать имущество, принадлежащее соответствующему лицу». А вопрос о порядке «обеспечения доступа» к поданным декларациям, равно как и к информации о выявленных в них «заведомо недостоверных сведениях», будут решать сами парламентарии.

«Персональные данные, в том числе публичных лиц, должны быть защищены. Речь идет о муниципальных и региональных депутатах, депутатах Госдумы и сенаторах. Конкретные декларации не будут публиковаться, но будут публиковаться обобщенные данные по всем депутатам конкретного законодательного органа. В каком порядке они будут публиковаться — будет решаться или законом субъекта федерации, или, если речь идет о палатах Федерального собрания,— их регламентами»,— пояснил “Ъ” Павел Крашенинников. На вопрос о том, прекратится ли по аналогии и публикация деклараций членов правительства, он ответил, что данный законопроект посвящен представительным органам, но, «возможно, в будущем такой порядок будет принят и для других публичных лиц».

Первый зампред комитета Думы по госстроительству Юрий Синельщиков (КПРФ) сказал “Ъ”, что пока доступ к декларациям не закрыли, «но, видимо, это еще впереди». «Для закрытия надо будет еще принимать нормативные акты — поправки в регламент Госдумы и Совета федерации»,— отметил коммунист. Депутаты рассмотрят законопроект во втором чтении уже 24 января, а на следующий день намечено его третье чтение.

С принятием предлагаемых поправок система подотчетности депутатов гражданам фактически сходит на нет, констатирует директор «Трансперенси Интернешнл — Россия» Илья Шуманов (и организация, и сам господин Шуманов включены Минюстом в реестр иностранных агентов).

По его мнению, такие изменения позволяют Госдуме и Совету федерации отказаться от публикации деклараций парламентариев и публиковать «выхолощенные данные», которые ничего не будут говорить ни экспертам, ни даже самим депутатам.

Думская комиссия по контролю за доходами депутатов и до этого занималась «минимизацией коррупционных скандалов, инициированных сторонними акторами», но теперь даже инициировать проверку станет практически невозможно, отмечает эксперт. Он напоминает, что начиналось все два года назад с депутатов сельских поселений, которым разрешили не публиковать свои доходы, потому что «в селах не умеют заполнять декларации и там нет интернета». Полгода назад внесли законопроект, в котором разрешили региональным депутатам, работающим на непостоянной основе, не публиковать свои доходы. В конце 2022 года президент своим указом освободил участников специальной военной операции от обязанности декларировать доходы, а всех остальных госслужащих — от необходимости их публиковать (по крайней мере до окончания спецоперации). Теперь же добрались и до федеральных парламентариев, но и это не предел, прогнозирует господин Шуманов: «Ставлю на то, что после завершения военной кампании на Украине декларирование доходов обратно не вернут». Фактически, резюмирует он, речь идет о создании новой привилегии для «государевых людей» — они больше не подотчетны перед обществом.

Политолог Алексей Макаркин согласен с тем, что основные бонусы от новой антикоррупционной политики получит прежде всего лояльная элита: теперь она защищена от разоблачений, которые, с точки зрения власти, организованы «всякими агентами и прочими врагами». «Фактически мы возвращаемся к советской модели борьбы с коррупцией, которой должны были заниматься только правоохранительные органы,— поясняет эксперт.— Допускалось также жаловаться в партию и в газету "Правда". С другой стороны, социологические замеры показывают, что как инструмент повышения популярности власти в народе борьба с коррупцией себя не оправдала: точечные посадки никого не убеждают и воспринимаются как случайность, а люди всегда хотят и ждут большего».

Ксения Веретенникова, Анастасия Корня

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