Госдума одобрила во втором чтении публикацию депутатских деклараций в обезличенном виде

Госдума приняла во втором чтении законопроект, содержащий поправку, позволяющую депутатам всех уровней отказаться от ежегодного декларирования доходов и имущества. Также предполагается, что информация о доходах всех региональных депутатов (включая оплачиваемых) будет публиковаться на сайтах законодательных органов в обобщенном виде, без указания персональных данных. Если закон одобрят, то нововведения вступят в силу с 1 марта.

Член Совета федерации Александр Башкин считает, что благодаря проекту закона можно предотвратить попадание деклараций в руки «недругов», в частности тех, кто вводит санкции. При этом сам он пока документ не читал. Депутат Павел Крашенинников ранее сказал «Ъ», что отмена публичного декларирования имущества парламентариев нужна для «защиты персональных данных». Кремль заверил, что парламентарии продолжат подавать декларации о доходах.

Подробнее об инициативе — в материале «Ъ» «Обезличенный доход».

Лаура Кеффер