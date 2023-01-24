В Совфеде объяснили отмену деклараций для парламентариев желанием «поменьше информировать недругов»

23 января в Госдуме поддержали законопроект, позволяющий депутатам и сенаторам не публиковать свои декларации о доходах и имуществе. Член Совета федерации (СФ) Александр Башкин объяснил необходимость такой меры предотвращением попадания деклараций в руки наших «недругов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Башкин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Александр Башкин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Подача деклараций, чтобы их видели компетентные органы, которые занимаются оценкой деятельности, в том числе финансовой — она сохранится. Речь идет об опубличивании, поскольку эта публикация становится достоянием не только граждан РФ, но и всего мира, в том числе попадает в руки тех, кто реально занимает враждебную позицию, вводит санкции, объявляет (парламентариев.— "Ъ") в розыск»,— рассказал сенатор «РИА Новости». Он отметил, что еще не читал текст поправок к законопроекту, отменяющих декларирование.

Александр Башкин считает, что отмена публичного декларирования доходов — это «временная мера». Обвинение сенаторов и депутатов в уголовных преступлениях со стороны «оппонентов России» парламентарий назвал нарушением российского законодательства. «Поэтому, я так понимаю, на этот период, наверное, было принято решение — поменьше информировать наших недругов»,— заключил он.

Депутат Павел Крашенинников ранее заявил «Ъ», что отмена публичного декларирования имущества парламентариев нужна для «защиты персональных данных». Она может быть законодательно закреплена через пакет поправок к законопроекту о публичной власти.

Подробнее об отмене деклараций — в материале «Ъ» «Обезличенный доход».

Андрей Сапожников